Israel denuncia mensagens ameaçadoras a cidadãos em alegado ataque iraniano

Algumas mensagens contêm ameaças e informações pessoais dos cidadãos, segundo a agência espanhola Europa Press, que cita jornais israelitas.

"Esta é a última oportunidade que tem de se salvar a si e à sua família. As nossas filiais estão abertas. Nós sabemos quem você é", lê-se numa das mensagens, escrita em inglês.

Em alguns casos, as mensagens incluíam um `link` que levava a uma página com informações pessoais, segundo o jornal israelita The Times of Israel.

A Direção Nacional de Segurança Informática de Israel considera que se trata de "uma tentativa de intimidação com o objetivo de criar pressão psicológica".

Segundo a Europa Press, no sábado, um grupo de `hackers` chamado Handala, alegadamente ligado ao Irão, afirmou ter invadido o telemóvel da ex-ministra Ayelet Shaked e publicou 60 fotografias e vídeos supostamente roubados deste telemóvel.

O mesmo grupo garantiu no mês passado ter `hackeado` os telemóveis do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, do seu chefe de gabinete, Tzachi Braverman, e do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett.