Israel emite novas ordens de evacuação no norte da Faixa de Gaza

"As Forças de Defesa de Israel estão a operar com grande força nas áreas onde se encontram para destruir as capacidades das organizações terroristas. Para vossa própria segurança, dirijam-se imediatamente para refúgios seguros conhecidos na Cidade de Gaza", disse o porta-voz do exército, Avichay Adraee, na sua conta no X.

Entre os bairros visados estão os de Al Nahda, Al Rawda, Al Salam, Al Nour, Al Tuffah, Al Daraj e Tel Al Zaatar, disse Adraee.

Desde 18 de maio, quando o governo de Benjamin Netanyahu deu luz verde à nova ofensiva, as forças israelitas não só intensificaram os seus ataques aéreos em todo o enclave, como também realizaram incursões terrestres tanto no norte como no sul, acompanhadas de ordens de evacuação.

Desta forma, o Exército procura confinar uma população de 2,1 milhões de pessoas a uma área cada vez mais pequena: a cidade de Gaza, no norte, e a área central de Deir el-Balah.

O conflito intensificou-se quando o movimento radical palestiniano Hamas capturou mais de 250 reféns durante um ataque, a 07 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causou cerca de 1.200 mortos.

A retaliação de Israel já provocou mais de 54.300 mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas da Faixa de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.