Israel firme. Turquia não vai integrar força internacional de Gaza

A porta-voz do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Shosh Bedrosian, respondia a perguntas durante uma conferência de imprensa, este domingo. A força multinacional integra-se no plano de paz do presidente norte-americano, Donald trump, para a região e destina-se a substituir o exército israelita.

O plano para pôr fim à guerra de dois anos prevê desiganadamente a criação de uma Força Internacional de Estabilização temporária para assumir gradualmente a segurança de Gaza.Questionado sobre as objecções de Israel à presença das forças turcas em Gaza, o embaixador dos EUA na Turquia, Tom Barrack, afirmou numa conferência de segurança em Manama, no início deste mês, que a Turquia iria participar.O vice-presidente JD Vance afirmou no mês passado que Ancara teria um "papel construtivo", mas que Washington não imporia nada a Israel em relação às tropas estrangeiras "no seu território".