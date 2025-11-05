Israel identifica corpo entregue na terça-feira pelo Hamas como sendo de um refém

Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, o exército "informou a família do refém morto em combate, o sargento Itay Chen, que o seu familiar foi repatriado para Israel e identificado", indicou o gabinete do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, num comunicado.

O Sargento Itay Chen serviu como militar de combate no 77.º Batalhão da 7.ª Brigada, refere a nota do chefe do executivo israelita.

E adianta que "de acordo com as informações e inteligência disponíveis para as IDF", o militar "terá caído num tanque durante o combate na batalha em Kibbutz Nir Oz, na manhã de 07 de outubro de 2023, "e foi raptado pela organização terrorista Hamas".

Itay tinha 19 anos na altura da sua morte, acrescenta o comunicado, que refere também que a sua morte foi oficialmente determinada a 10 de março de 2024, e deixa dois irmãos.

As IDF prometem continuar "a envidar todos os esforços para devolver todos os reféns falecidos e estão preparadas para a continuação da execução do acordo", conclui o documento.

"O Hamas é obrigado a cumprir a sua parte do acordo e a cumprir e os esforços necessários para devolver todos os reféns às suas famílias e a um enterro digno", acrescenta.