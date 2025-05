Israel interceta dois ataques lançados a partir do Iémen

Apoiados pela República Islâmica do Irão, inimigo declarado de Israel, os houthis controlam a capital Sanaa e vastas áreas do Iémen devastado pela guerra.



“Temos fome e sede”

“Estamos com fome e com sede. Por amor de Deus, queremos comer”, afirmou à AFP Ibrahim Bakr, residente em Gaza.



Fotos fornecidas pela organização mostram camiões carregados com paletes de caixas de cartão a serem entregues em campos cercados por vedações.

Netanyahu promete recuperar todos os reféns

De acordo com as autoridades israelitas, das 251 pessoas raptadas durante o ataque, 57 continuam detidas em Gaza, incluindo pelo menos 34 mortos.

Jovem influenciadora de 11 anos morta em ataque israelita

Yaqeen morreu durante a mesma série de ataques em todo o território que mataram nove dos dez filhos de uma pediatra , provocando a indignação da comunidade internacional.

No norte da Faixa de Gaza, alvo de novos bombardeamentos israelitas, 33 palestinianos, na sua maioria crianças, foram mortos, segunda-feira, na escola de Fahmi Al-Jarjaoui, na cidade de Gaza, e 19 numa casa em Jabalia, segundo a Defesa Civil local.No domingo, os ataques israelitas mataram pelo menos 38 pessoas, segundo as autoridades sanitárias, elevando o número de mortos para mais de 100 durante o fim de semana.





", declarou o exército na plataforma de mensagens Telegram.Poucas horas depois, um novo comunicado militar informava, sem mais detalhes, que um “projétil” disparado do Iémen tinha sido intercetado pela força aérea, sem necessidade de alertar a população com sirenes.Quase todos foram intercetados.No domingo, o exército israelita disse ter intercetado um míssil proveniente do Iémen e os houthis afirmaram ter disparado “um míssil balístico hipersónico” contra o aeroporto.A 4 de maio, um míssil disparado pelos rebeldes iemenitas atingiu pela primeira vez o perímetro do aeroporto internacional Ben-Gurion, perto de Telavive.Israel respondeu com ataques, incluindo um em 6 de maio que danificou o principal aeroporto do Iémen em Sanaa e matou várias pessoas.Os houthis do Iémen continuam a disparar mísseis contra Israel no que dizem ser solidariedade com os palestinianos em Gaza, embora tenham concordado em parar de atacar navios norte-americanos.Os 2,4 milhões de habitantes do território palestiniano, várias vezes deslocados, estão sob o cerco de Israel há mais de 19 meses. Depois de mais de dois meses de bloqueio total da ajuda humanitária, Israel permitiu, na semana passada, a passagem de algumas entregas.Na segunda-feira, a nova Fundação Humanitária de Gaza (GHF), criada de raiz e apoiada pelos Estados Unidos, anunciou que tinha começado a entregar alimentos no território palestiniano, prometendo que “o fluxo de ajuda vai aumentar todos os dias”.De acordo com o COGAT, o organismo militar israelita que supervisiona a entrada de ajuda em Gaza, os camiões transportavam alimentos, material médico e medicamentos., embora a distribuição dos fornecimentos esteja a ser realizada por equipas da ONU e agências internacionais no meio de bombardeamentos e combates.contra grupos que apoiam as operações humanitárias nos locais de distribuição seguros da GHF, e tenta impedir que os habitantes de Gaza tenham acesso à ajuda nesses locais”.“É evidente que o Hamas se sente ameaçado por este novo modelo operacional e fará tudo o que estiver ao seu alcance para o ver falhar”, acrescentou a fundação.A organização com sede em Genebra, criada há alguns meses, anunciou a 14 de maio que pretendia distribuir cerca de 300 milhões de refeições em Gaza durante um período inicial de 90 dias.No entanto,", afirmou o porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu na segunda-feira, enquanto as forças israelitas mantêm os bombardeamentos intensos contra o enclave palestiniano.... Pretendemos trazer todos de volta, os vivos e os mortos", garantiu Netanyahu, num discurso que encerrou as festividades do "Dia de Jerusalém".(...) Não vamos desistir dela", acrescentou.Antes, num vídeo publicado no seu canal na rede social Telegram, Netanyahu realçou que espera fazer um anúncio sobre os reféns "hoje ou amanhã [terça-feira]", sem adiantar mais pormenores.Antes das declarações do primeiro-ministro israelita, fonte do Hamas adiantou que o movimento islamista palestiniano aceitou uma nova proposta de tréguas “de 70 dias em troca da libertação de dez reféns em duas fases”, por parte do enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff, mas o norte-americano negou tal aprovação, de acordo com o seu porta-voz.Outra fonte palestiniana acrescentou à AFP que, “serão libertados 10 reféns vivos em troca de uma trégua de 70 dias, uma retirada parcial (israelita) de Gaza (e) a libertação de um grande número de prisioneiros palestinianos”.Yaqeen Hammad, de 11 anos, a mais jovem influenciadora de Gaza, está entre as dezenas de crianças mortas por Israel em ataques recentes, à medida que as forças israelitas intensificam a sua ofensiva militar em todo o território palestiniano.Segundo o jornal britânico Guardian , a criança de 11 anos era conhecida pelo seu sorriso brilhante e pelos seus esforços de voluntariado. Yaqeen foi morta na sexta-feira à noite, depois de as forças israelitas terem bombardeado a zona de al-Baraka, em Deir al-Balah, no norte de Gaza, no meio de intensos combates na região.Yaqeen e o seu irmão mais velho, Mohamed Hammad, entregavam alimentos, brinquedos e vestuário às famílias deslocadas.