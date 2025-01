Israel lança ataques no norte da Faixa de Gaza após hora marcada para cessar-fogo

Em Sderot, uma cidade israelita situada no extremo norte do território palestiniano, o jornalista viu várias explosões e nuvens de fumo negro no setor de Beit Hanoun, depois das 07:00 de Lisboa (09:00 locais).

Israel anunciou que a trégua não entraria em vigor enquanto não recebesse do Hamas a lista dos primeiros reféns a serem libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo.

No sábado, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar declarou que o cessar-fogo entre o movimento islamita palestiniano Hamas e Israel na Faixa de Gaza entraria em vigor às 06:30 TMG (mesma hora em Lisboa) de domingo.

"Tal como acordado entre as partes envolvidas no acordo e os mediadores, o cessar-fogo na Faixa de Gaza terá início às 08:30 de domingo, 19 de janeiro, hora local de Gaza", escreveu Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar (o país mediador) na sua conta X, apelando `aos residentes (...) para que exerçam a máxima cautela e aguardem instruções de fontes oficiais`.