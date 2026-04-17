Israel lança operação no Líbano "minutos antes" da entrada em vigor do cessar-fogo

A denominada `Operação Castigo` teve lugar "minutos antes da entrada em vigor do cessar-fogo" com Beirute, marcada para as 00:00 de hoje, segundo o horário local de ambos os países, e implicou o "desdobramento de forças especiais na serra de Christofini", situada na governação libanesa de Nabatiyé.

Assim, foi anunciado pelo porta-voz do Exército israelita em árabe, Avichai Adrai, nas suas redes sociais, onde precisou que "a operação foi aprovada pelo chefe do Estado-Maior", Eyal Zamir.

Adrai assegurou que as Forças de Defesa de Israel (FDI) permanecem "em alerta máximo" e continuarão a "eliminar ameaças em toda a zona compreendida entre a fronteira e a linha estabelecida em virtude dos acordos de "cessar-fogo".

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas devido a ataques de Israel contra o Líbano na tarde de hoje, já em pleno período de tréguas, segundo confirmaram as autoridades libanesas.

Por seu lado, o Exército do país denunciou durante a madrugada "várias violações do acordo" de cessar-fogo após o registo de "vários ataques israelitas, além de bombardeamentos intermitentes que afetam várias aldeias".