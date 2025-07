Israel mata 30 palestinianos em ataques no centro de Gaza

A maioria dos corpos chegou a esta unidade hospitalar em pedaços, disseram as mesmas fontes.

Os tanques israelitas avançaram sobre o campo, obrigando muitas famílias a fugir, embora outras tenham ficado para trás, escreveu ainda a EFE, que cita fontes do enclave palestiniano.

De acordo com o balanço do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islamita palestiniano Hamas, mais de 59 mil pessoas morreram e outras 145 mil ficaram feridas em Gaza desde o início da ofensiva israelita, na sequência dos ataques do Hamas e de outras milícias palestinianas contra Israel, a 07 de outubro de 2023.

Além disso, nos últimos dias, as mortes relacionadas com a fome aumentaram, de acordo com as autoridades de saúde locais, que culpam pelo flagelo crescente as restrições impostas por Israel à ajuda humanitária.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, negou a existência de fome em Gaza e afirmou, na segunda-feira, que iria continuar a trabalhar com os Estados Unidos e países europeus para "garantir a entrada de grandes quantidades de ajuda humanitária na Faixa de Gaza".

De acordo com o exército israelita, foram distribuídos ontem 200 camiões de ajuda e lançados alimentos por via aérea, em cooperação com os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia.

No entanto, as agências internacionais e a ONU alertaram para o facto de ser necessária muito mais ajuda do que a que está a chegar, para satisfazer as necessidades de uma população que está sob cerco total há 22 meses.