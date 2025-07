Israel mata dois jornalistas de Gaza e familiares de um deles

As vítimas são Husam Al Adlouni, morto no domingo à noite juntamente com a mulher e três filhos, num bombardeamento contra uma tenda que abrigava pessoas deslocadas, na zona de Al Mawasi, noroeste de Khan Younis, indicou o Centro Palestiniano de Proteção dos Jornalistas na rede social X.

Também o jornalista Fadi Khalifa foi morto num outro bombardeamento israelita quando inspecionava a casa onde vivia, no bairro de Zeitun, a sudeste do norte da cidade de Gaza, informou a agência de notícias oficial palestiniana Wafa.

Estas mortes seguem-se ao assassínio de Ahmed Abu Aisha, correspondente da Palestine Today TV, há três dias, depois de ter sido alvo de um `drone` israelita, quando se encontrava à porta de casa, a oeste do campo de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

O número de jornalistas mortos em Gaza totaliza 231, de acordo com o registo do governo controlado pelo Hamas, que inclui escritores, radialistas, operadores de câmara e influenciadores.

A morte destes profissionais, juntamente com a proibição de Israel de permitir a entrada da imprensa estrangeira na Faixa de Gaza, torna difícil a cobertura e a informação sobre o massacre que Israel continua a perpetrar em Gaza, onde já foram mortas mais de 58 mil pessoas, escreveu a agência de notícias espanhola Efe.