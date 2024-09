Israel não vai abrandar ataques ao Hezbollah

Guerra no Médio Oriente

Fumo resultante de um ataque aéreo israelita à aldeia de Markaba, no sul do Líbano, visto da Alta Galileia, no norte de Israel, este domingo | Foto: EPA

Complica-se a situação no Médio Oriente, com o exército israelita a avisar que não vai abrandar os ataques contra o Hezbollah. Prova disso mesmo foi o intensificar dos bombardeamentos no Líbano.