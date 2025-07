Israel promete tomar medidas militares para impedir ameaças do Irão

Em comunicado, o ministro da Defesa disse que o Exército israelita vai preparar um plano para garantir que o Irão "não possa continuar" a ameaçar Israel.

Katz acrescentou que o Exército deve preparar-se ao nível dos serviços secretos para garantir que a Força Aérea israelita mantenha a superioridade aérea sobre o Irão.

As declarações do ministro da Defesa de Israel ocorrem um dia depois de o Irão ter anunciado a reabertura do espaço aéreo, incluindo sobre a cidade de Teerão, que tinha sido encerrado a 13 de junho, no primeiro dia da guerra contra Israel.

O espaço aéreo iraniano foi completamente encerrado a 13 de junho, após o início do ataque sem precedentes de Israel contra o Irão.

O ataque de Israel foi apoiado pelos Estados Unidos que visaram instalações nucleares do Irão.

A 25 de junho, no dia seguinte ao cessar-fogo, os voos foram retomados progressivamente, mas apenas no leste do Irão.

No final do mês de junho, o Irão alargou a reabertura do seu espaço aéreo às companhias aéreas estrangeiras que sobrevoam o território.