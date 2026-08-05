Israel recusa plano para Gaza apoiado pelos EUA

O primeiro-ministro israelita, que procura a reeleição nas próximas eleições parlamentares de outibro, está sob pressão dos aliados de extrema-direita dentro da coligação governamental, que denunciaram o acordo e exigem uma votação no governo para o rejeitar.





C/agências

Num vídeo publicado durante a noite nas redes sociais, Benjamin Netanyahu disse que a equipa de Donald Trump "acreditava que podia alcançar o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza” e que Israel está “a analisar essa possibilidade”.observou Netanyahu, confirmando as divergências com a Casa Branca, onde se encontrou há uma semana com o líder norte-americano.Na semana passada, o presidente norte-americano anunciou que o Hamas tinha aceitado o desarmamento das milícias palestinianas na Faixa de Gaza, num processo que implicaria a retirada gradual das forças israelitas do território., declarou.Antes desta declaração, um porta-voz do gabinete de Netanyahu disse na segunda-feira à agência Associated Press (AP) que Israel partilhou "graves preocupações de segurança" com os Estados Unidos relativamente à proposta de acordo para a Faixa de Gaza.Na segunda-feira, Netanyahu reuniu-se com o "Conselho de Paz" de Trump, comissão responsável por implementar a segunda fase do plano de paz para Gaza, e recebeu garantias de que o exército israelita não seria obrigado a retirar-se das atuais posições na Faixa de Gaza, da qual ocupa mais de 60 por cento do território, até que o movimento islâmico palestiniano estivesse completamente desarmado.