Israel usa pela primeira vez tecnologia laser para intercetar mísseis e `drones`

"O sistema laser é a arma do futuro para o Estado de Israel. Quando assumi funções, ordenei a aceleração do desenvolvimento do sistema e a sua operacionalização, compreendendo e reconhecendo a sua importância vital", afirmou hoje o ministro da Defesa, Israel Katz.

"Hoje, o sistema já está a defender eficazmente os céus do país e a alcançar resultados operacionais extraordinários", acrescentou o ministro, em comunicado.

Esta inovação tecnológica foi concebida para complementar e baixar os custos do sistema de defesa aérea existente, `Cúpula de Ferro`, cujos lançamentos de mísseis são dispendiosos.

O nome do sistema agora usado não é conhecido, mas segundo os media israelitas é da família do `Raio de Ferro`, já anteriormente usado.

Fontes do Ministério da Defesa citadas pelo Jerusalem Post indicam que o sistema laser `Raio de Ferro` e outros produzidos pela empresa de tecnologias de defesa Rafael são os mais avançados e operacionais do mundo, embora a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países também tenham plataformas a laser relativamente avançadas.

De acordo com a mesma fonte, o que torna o sistema israelita mais avançado é a sua fiabilidade em diferentes tipos de condições meteorológicas, o seu alcance variável, a adaptabilidade a diferentes tipos de ameaças aéreas e a capacidade de uso em diferentes contextos.