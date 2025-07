Israel volta a bombardear Hodeida após ataque contra navio

"No âmbito da Operação Bandeira Negra, as Forças de Defesa de Israel estão a atacar vigorosamente alvos do regime terrorista Huthi", anunciou Katz, em comunicado.

"A lei do Iémen é a mesma de Teerão. Qualquer pessoa que tente prejudicar Israel será prejudicada (...) Os Huthis continuarão a pagar um preço elevado pelas suas ações", acrescentou o ministro, referindo-se aos ataques lançados em junho contra instalações nucleares do Irão.

De acordo com informações das IDF, os alvos eram a central elétrica de Ras Qantib e os portos de Hodeida, Ras Issa e Al Salif, sob o pretexto de que os rebeldes no Iémen os estão a utilizar para transferir armas para o Irão.

"O ataque foi realizado na sequência dos contínuos ataques do regime terrorista Huthi contra o Estado de Israel, os seus cidadãos e as suas infraestruturas civis", explicou o exército israelita, num comunicado separado, acusando também os Huthis de "serem representantes centrais do regime iraniano".

"A Força Aérea iemenita enfrenta atualmente uma agressão sionista contra o nosso país", confirmou o porta-voz militar dos Huthis, Yahya Sari, enquanto a emissora Al-Masira, controlada pelos rebeldes do Iémen, também noticiou o ataque israelita.

A ofensiva israelita aconteceu horas depois de os tripulantes terem abandonado o navio atacado no mar Vermelho quando estava a meter água, no primeiro ataque grave em meses neste corredor vital para o comércio.