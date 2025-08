Jihad Islâmica Palestiniana divulga vídeo de refém israelita

No vídeo, com mais de seis minutos de duração, o refém, falando em hebraico, identifica-se e apela ao governo israelita para que tome medidas para a sua libertação.

A AFP não conseguiu determinar a autenticidade do vídeo nem a data em que foi gravado.

Vários órgãos de comunicação israelitas identificaram o refém como Rom Braslavski, um cidadão israelo-alemão exibido noutro vídeo divulgado a 16 de abril pelo grupo armado, aliado do movimento islamita Hamas.

O braço armado da Jihad Islâmica anunciou na semana passada que tinha perdido o contacto com o refém e reitera isso no comentário de abertura do vídeo divulgado esta agora, sugerindo que as imagens foram filmadas há mais de uma semana.

Natural de Jerusalém, Rom Braslavski era segurança no Nova Music Festival, um dos locais atacados a 07 de outubro de 2023 pelo Hamas e outros militantes palestinianos, incluindo membros da Jihad Islâmica.

No vídeo, em que fala claramente sob coação, aparece muito fraco e emagrecido, refere a AFP.

As imagens divulgadas pelo movimento, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, mostram o jovem a assistir a um canal de televisão em língua árabe a transmitir uma reportagem sobre a fome em Gaza.

Antes do seu rapto, tinha resgatado vários participantes do festival, segundo testemunhas que conseguiram escapar ao ataque do Hamas.

Das 251 pessoas raptadas nesse dia, 49 ainda estão detidas em Gaza, 27 das quais estão mortas, segundo o exército israelita.

Uma trégua entre 19 de janeiro a 17 de março permitiu o regresso a Israel de 33 reféns, incluindo oito mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 palestinianos das prisões israelitas.