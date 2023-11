Jordânia diz que trégua temporária deve ser um passo para acabar com a guerra

"É importante que esta trégua seja um passo que conduza à cessação total da guerra contra a Faixa de Gaza e que contribua para a cessação da escalada dos ataques contra civis e da sua deslocação forçada", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Sufyan al Qudah.

O responsável destacou a "importância do acordo para garantir a chegada da ajuda humanitária a todas as regiões da Faixa de Gaza de uma forma que responda a todas as necessidades e assegure a estabilidade e permanência nas suas casas aos habitantes de Gaza".

A trégua, que entrará em vigor nas próximas 24 horas, permitirá ao Hamas libertar 50 mulheres e crianças, mantidas reféns em Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro, em troca da libertação, por parte de Israel, de um número indeterminado de "mulheres e crianças palestinianas detidas em prisões israelitas".

A pausa, de quatro dias, prorrogável, permitirá também a entrada no enclave palestiniano de "um maior número de comboios humanitários e de ajuda, incluindo combustível destinado a necessidades humanitárias", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

A Jordânia, que assinou a paz com Israel em 1994 e é o segundo Estado árabe a fazê-lo, depois do Egito (1979), é um dos países que mais rejeitou a ofensiva de Israel em Gaza, tendo retirado há três semanas o seu embaixador de Telavive com a condição de devolvê-lo assim que a guerra terminasse.

Tanto Amã como o Cairo rejeitaram categoricamente o deslocamento forçado da população de Gaza para território egípcio ou jordano, algo que disseram que considerariam uma "declaração de guerra" e uma "ameaça".