Jorge Moreira da Silva descreve cenário em Gaza como dramático, chocante e inimaginável

Em entrevista à Antena 1, noe acusa a Fundação Humanitária de Gaza – financiada pelos Estados Unidos – de só ter piorado um contexto já muito difícil.Questionado sobre as vozes que duvidam da falta de alimentos ou da morte de crianças em Gaza e que falam numa estratégia de propaganda dos meios ligados ao Hamas, Jorge Moreira da Silva assegura que a realidade no terreno é aquela que as imagens transmitem ou ainda pior.