Josep Borrell, prossegue deslocação a Israel e Palestina

Borrell termina a estada em Israel com encontros com ativistas pela paz. Segue depois para Ramallah, onde estão previstas trocas de impressões com membros da sociedade civil palestiniana.Durante a tarde, mantém uma série de reuniões com dirigentes palestinianos, nomeadamente, o presidente, Mahmoud Abbas, o primeiro-ministro, Mohamed Shtayyeh, com quem dá uma conferência de imprensa conjunta, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Riad al-Malki.A deslocação de Borrell ao Médio Oriente prolonga-se até 20 de novembro, incluindo também Bahrein, Arábia Saudita, Qatar e Jordânia.