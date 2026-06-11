Judeus ultraortodoxos cortam autoestradas em Israel contra serviço militar obrigatório

Segundo o jornal `The Times of Israel`, os manifestantes cortaram pelo menos quatro autoestradas, incluindo em Telavive, além do serviço de comboios nesta cidade, capital económica do país.

O epicentro do protesto é a autoestrada 4, onde se registaram confrontos entre manifestantes e polícias que tentaram dispersá-los.

Muitos dos participantes viajaram de autocarro para estas zonas, vindos de Jerusalém, Beit Shemesh e outras partes do país.

Alguns manifestantes usavam distintivos amarelos com a Estrela de David, enquanto outros exibiam cartazes prometendo fechar uma estrada por cada jovem preso.

Os jovens ultraortodoxos da comunidade Haredi estavam isentos do alistamento até há pouco mais de um ano.

Apesar das tensões e protestos contra o serviço militar obrigatório para membros da comunidade Haredi, as autoridades israelitas emitiram milhares de notificações de convocação para estes judeus.

A comunidade dedica-se ao estudo da Torá, o livro sagrado do judaísmo, e, por motivos religiosos, exerce objeção de consciência a estas convocações.