Kaja Kallas visita Israel e a Palestina

Em Israel, a chefe da diplomacia europeia vai encontrar-se com o presidente israelita, Isaac Herzog, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, e com o líder da oposição israelita e ex-primeiro-ministro, Yair Lapid.



Na Palestina, vai reunir-se com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o primeiro-ministro Mohamed Mustafa e com os chefes das duas missões civis da UE na região: a Missão Policial da União Europeia para os Territórios Palestinianos (EUPOL COPS) e a Missão de Assistência Fronteiriça da União Europeia na Passagem de Rafah.



"A missão proporcionará uma oportunidade para discutir o conflito em Gaza, reiterar a importância do acesso irrestrito e da distribuição sustentada de assistência humanitária em larga escala em Gaza e em toda a região, e exigir o regresso imediato à implementação total do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns", referiu o gabinete de Kallas.



A visita ocorre num momento em que Israel quebrou o cessar-fogo com o grupo islamita palestiniano Hamas e voltou a atacar a Faixa de Gaza.