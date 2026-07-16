Kuwait diz ter intercetado mais de 20 drones iranianos no seu espaço aéreo

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o porta-voz do Ministério da Defesa, o coronel Saud Abdulaziz al-Atuan, anunciou a entrada de "quatro mísseis de cruzeiro e 21 drones inimigos" no espaço aéreo do Kuwait, esclarecendo que todos foram "intercetados e neutralizados"

Apesar de não se registarem vítimas até agora, o responsável confirmou "danos materiais" em instalações "vitais" do país na sequência do ataque, que descreveu como uma "flagrante agressão iraniana".

Abdulaziz Al-Atuan referiu ainda que as forças armadas vão permanecer em "alerta constante para reforçar a segurança nacional e proteger o bem-estar dos cidadãos e residentes".

O conflito entre Irão e Estados Unidos foi retomado no passado fim de semana, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter terminado o cessar-fogo com Teerão, que vigorava desde 17 de junho.

O Irão acusou os Estados Unidos de terem "destruído" o memorando de entendimento para o fim da guerra ao restabelecerem o bloqueio naval em Ormuz, na terça-feira, e reportou a morte de mais de 30 civis nos recentes ataques norte-americanos.

Trump, por sua vez, declarou esta semana que não deseja negociar com o Irão para já, embora tenha revelado que representantes de ambos os países mantiveram contacto durante o dia, enquanto Teerão continua a procurar um acordo com Washington.