Líbano em contacto com Washington e Paris para obter a retirada total de Israel

"O exército israelita retirou-se de todas as aldeias fronteiriças, exceto cinco pontos", disse uma fonte de segurança libanesa à AFP. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou a manutenção de forças em cinco postos de controlo.

Israel alertou na segunda-feira que pretendia "deixar temporariamente um pequeno número de soldados destacados em cinco pontos estratégicos ao longo da fronteira libanesa".

A ONU alertou hoje que qualquer atraso na retirada israelense violava a Resolução 1701 do Conselho de Segurança, que pôs fim à guerra anterior entre Israel e o Hezbollah em 2006 e na qual se baseia o atual acordo de tréguas.

O Líbano, que denunciou uma "ocupação", disse que iria recorrer ao Conselho de Segurança para "forçar Israel a retirar-se imediatamente", acrescentando que o seu exército estava pronto para cumprir o seu papel na zona fronteiriça.

A presidência libanesa disse que continuava os seus contactos com os Estados Unidos e França para apelar a Israel que se retirasse "totalmente".

O acordo previa que Israel concluísse a sua retirada do sul do Líbano a 26 de janeiro - um prazo posteriormente adiado para 18 de fevereiro, onde apenas o exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU deveriam ser destacados.

Por sua vez, o Hezbollah deveria desmantelar a sua infra-estrutura e retirar-se para norte do rio Litani, a cerca de trinta quilómetros da fronteira israelita.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, Israel realizou novos ataques aéreos no Líbano, que deixaram mais de 60 mortos. Cerca de vinte pessoas foram mortas em 26 de janeiro, enquanto os residentes tentavam regressar às aldeias fronteiriças.

Mais de 4.000 pessoas foram mortas no Líbano desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde. Do lado israelita, várias dezenas de soldados e civis morreram, segundo as autoridades.