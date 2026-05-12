Líder do Hezbollah recusa desarmamento e promete inferno a Israel

"As armas e a Resistência não dizem respeito a ninguém fora do Líbano (...) é uma questão interna libanesa que não faz parte das negociações com o inimigo", disse Qassem numa mensagem dirigida aos combatentes do Hezbollah.

"Não nos renderemos e transformaremos a batalha num inferno para Israel", acrescentou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A declaração surge numa altura em que o Líbano e Israel deverão realizar uma nova ronda de negociações em Washington, na próxima quinta-feira.