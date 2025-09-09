Liga Árabe condena "violação flagrante" da soberania do Qatar

O porta-voz oficial do secretário-geral, Jamal Rushdi, indicou que a organização, que representa 22 países árabes, se solidariza com o Qatar e com quaisquer medidas que o país adote para proteger a sua soberania e salvaguardar a sua segurança.

"A conduta israelita constitui uma violação de todas as normas e princípios internacionais estabelecidos", declarou o porta-voz da Liga Árabe.

Na sua declaração, Jamal Rushdi alertou que o ataque já reivindicado por Israel impõe à comunidade internacional "a firme responsabilidade de lidar com este Estado, que desrespeita a lei e não se importa com as consequências das suas ações vergonhosas".