Mahmud Abbas anuncia eleições presidenciais no início de 2027

Mahmud Abbas anuncia eleições presidenciais no início de 2027

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, de 90 anos, anunciou a realização de eleições presidenciais no início de 2027, segundo um decreto hoje divulgado pela agência de notícias oficial palestiniana Wafa.

Lusa /
Reuters

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"O presidente Mahmud Abbas (...) anunciou que as eleições presidenciais se realizarão em 2027", noticiou a Wafa, precisando que o escrutínio decorrerá no início do ano.

Abbas, eleito para o cargo no princípio de 2005, após a morte do primeiro presidente da Autoridade Palestiniana, o líder histórico palestiniano Yasser Arafat, não indicou se será candidato à sua própria sucessão.

O decreto presidencial estipula igualmente a organização de eleições legislativas no final de 2027.

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