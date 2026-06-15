Mahmud Abbas anuncia eleições presidenciais no início de 2027
O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, de 90 anos, anunciou a realização de eleições presidenciais no início de 2027, segundo um decreto hoje divulgado pela agência de notícias oficial palestiniana Wafa.
"O presidente Mahmud Abbas (...) anunciou que as eleições presidenciais se realizarão em 2027", noticiou a Wafa, precisando que o escrutínio decorrerá no início do ano.
Abbas, eleito para o cargo no princípio de 2005, após a morte do primeiro presidente da Autoridade Palestiniana, o líder histórico palestiniano Yasser Arafat, não indicou se será candidato à sua própria sucessão.
O decreto presidencial estipula igualmente a organização de eleições legislativas no final de 2027.