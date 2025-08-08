Maioria dos israelitas quer fim da guerra mas 30% concorda com ocupação da Faixa de Gaza

A sondagem, publicada pelo jornal Maariv, foi realizada nos dias 06 e 07, após a fuga de informação sobre a intenção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de assumir o controlo de todo o enclave palestiniano.

Na madrugada de hoje, o Gabinete de Segurança do Governo israelita aprovou um plano para aumentar a ofensiva em Gaza, que inclui a ocupação da Cidade de Gaza, onde vive um milhão de pessoas, que serão deslocados para sul.

De acordo com a sondagem, realizada junto de 504 pessoas e com um erro máximo de amostragem de 4,4%, a maioria dos israelitas (57%) acredita que Israel deve esforçar-se por chegar a um acordo com o Hamas para libertar os reféns em troca do fim da guerra e da retirada do grupo islamita da Faixa de Gaza.

Em relação às negociações de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, dois terços (66%) acreditam que o grupo islâmico é responsável pelo fracasso, seja exclusiva (44%) ou principalmente (22%), enquanto 15% culpam Israel e 13% afirmam que ambos os lados são igualmente responsáveis.

Apesar de o Gabinete de Segurança de Israel só ter aprovado a ocupação militar da cidade de Gaza, Benjamin Netanyahu já tinha afirmado que queria estender a operação a toda a Faixa.

Em declarações à estação norte-americana de televisão Fox News, antes da reunião, o primeiro-ministro israelita explicou que o objetivo é ocupar toda a Faixa de Gaza, não para a manter ou governar, mas para criar um "perímetro de segurança" que deve ser gerido pelas "forças árabes" sem ameaçar Israel e sem o Hamas.

As Forças Armadas israelitas têm-se mostrado relutantes em implementar este plano, que passa por operar em locais onde há reféns (20 permanecem vivos e 30 mortos), por temerem que as milícias palestinianas em Gaza os executem à medida que as tropas avançam, como aconteceu no final de agosto de 2024.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), 88% do enclave palestiniano já está sob ordens de deslocação forçada ou tornou-se uma área militarizada do exército israelita.