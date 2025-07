Mais 20 mortos em operações militares israelitas na Faixa de Gaza

De acordo com o porta-voz da organização de primeiros socorros, Mahmoud Basal, cinco pessoas morreram num ataque aéreo a uma escola na cidade de Gaza.

Um ataque noturno perto de outra escola da cidade, que abrigava pessoas deslocadas, causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 10 feridos, incluindo crianças, disse a mesma fonte, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, muitos habitantes de Gaza tentaram refugiar-se em edifícios escolares.

Estes edifícios foram alvo de repetidos ataques israelitas que, segundo o exército, visam militantes do Hamas escondidos entre os civis.

Contactado pela AFP, o exército israelita declarou não estar em condições de comentar os ataques, nomeadamente na ausência de coordenadas geográficas precisas.

Dadas as restrições impostas por Israel aos meios de comunicação social e as dificuldades de acesso ao terreno em Gaza, a AFP não está em condições de verificar de forma independente as afirmações da Defesa Civil.

O Hamas disse na sexta-feira à noite que estava pronto para iniciar negociações imediatamente sobre uma proposta de cessar-fogo de 60 dias patrocinada pelos Estados Unidos.

As autoridades israelitas ainda não tinham respondido a este anúncio até hoje de manhã.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá encontrar-se na segunda-feira, em Washington, com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que defende uma trégua.

A atual guerra em Gaza, um território com mais de dois milhões de habitantes, começou em outubro de 2023, após o ataque do Hamas em Israel que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A ofensiva militar israelita após o ataque provocou mais de 57.100 mortos em Gaza, a destruição de grande parte das infraestruturas do território e uma crise na assistência da população, que se viu privada de ajuda alimentar e médica.

Das 251 pessoas raptadas em Israel em outubro de 2023, 49 continuavam detidas em Gaza, mas 27 delas foram declaradas mortas pelo exército israelita.

O grupo radical Hamas, que governa Gaza desde 2007, é considerado uma organização terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.