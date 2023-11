Mais de 100 trabalhadores da UNRWA mortos em Gaza desde início da guerra

"Destroçado. Confirmação de que mais de 100 colegas da UNRWA foram mortos num mês. Pais, professores, enfermeiros, médicos, pessoal de apoio. A UNRWA está de luto, os palestinianos estão de luto, os israelitas estão de luto. Para pôr fim a esta tragédia, é necessário um cessar-fogo humanitário já", escreveu o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, na rede social X (antigo Twitter).

Na sua página da Internet, a UNRWA precisa que o número exato é 101 funcionários mortos na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, data em que o movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder naquele enclave palestiniano, lançou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, que fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível à Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que já cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 35.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 11.000 mortos, quase 27.500 feridos, 2.450 desaparecidos, na maioria civis, e cerca de 1,5 milhões de deslocados, segundo as autoridades locais.

O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, reagiu ao anúncio da UNRWA afirmando igualmente na rede social X: "Tenho o coração despedaçado por esta notícia profundamente trágica. Estes colegas eram raios de esperança e de humanidade".

"Os nossos pensamentos estão com as suas famílias e com todos os nossos corajosos colegas da UNRWA", acrescentou.

Para prestar homenagem aos trabalhadores da ONU mortos na Faixa de Gaza, a organização tenciona cumprir um minuto de silêncio na segunda-feira em todas as suas instalações em todo o mundo, às 09:30 locais de cada país.

"O secretário-geral convidou o pessoal (...) a observar um minuto de silêncio", e as bandeiras da ONU serão colocadas a meia haste, anunciou um porta-voz da organização em Genebra, Rolando Gomez, numa conferência de imprensa.