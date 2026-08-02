Mundo
Guerra no Médio Oriente
"Mais uma mentira". Irão nega ter pedido aos EUA suspensão dos ataques
Uma agência de notícias iraniana negou este domingo ter pedido aos EUA para suspender os novos ataques contra o Irão.
Citando responsáveis militares, a agência Mehr afirma que as "alegações" do presidente norte-americano são "apenas mais uma mentira", garantindo que as forças militares iranianas “estão em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade".
No sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos e Israel concordaram em suspender os ataques planeados contra o Irão a pedido de Teerão e de outros países da região, desde que seja alcançado rapidamente um acordo.
"Com base neste pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irão bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, desde que seja possível chegar rapidamente a um acordo", anunciou Trump na Truth Social.
Segundo o presidente norte-americano, este acordo com o Irão deveria incluir a "abertura COMPLETA E TOTAL do Estreito de Ormuz, bem como o fim da ameaça nuclear iraniana".
No domingo, outra agência de notícias iraniana, a Fars, citando "uma fonte próxima da equipa de negociação nuclear", informou que "enquanto os Estados Unidos mantiverem as suas ações hostis, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado".
Segundo os meios de comunicação norte-americanos, Washington estava a considerar novos bombardeamentos em larga escala durante o fim de semana contra o Irão. A CBS News noticiou que os Estados Unidos e Israel estavam a preparar ataques conjuntos, visando refinarias de petróleo e centrais elétricas.
No sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos e Israel concordaram em suspender os ataques planeados contra o Irão a pedido de Teerão e de outros países da região, desde que seja alcançado rapidamente um acordo.
"Com base neste pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irão bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, desde que seja possível chegar rapidamente a um acordo", anunciou Trump na Truth Social.
Segundo o presidente norte-americano, este acordo com o Irão deveria incluir a "abertura COMPLETA E TOTAL do Estreito de Ormuz, bem como o fim da ameaça nuclear iraniana".
No domingo, outra agência de notícias iraniana, a Fars, citando "uma fonte próxima da equipa de negociação nuclear", informou que "enquanto os Estados Unidos mantiverem as suas ações hostis, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado".
Segundo os meios de comunicação norte-americanos, Washington estava a considerar novos bombardeamentos em larga escala durante o fim de semana contra o Irão. A CBS News noticiou que os Estados Unidos e Israel estavam a preparar ataques conjuntos, visando refinarias de petróleo e centrais elétricas.