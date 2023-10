Manifestações em várias cidades da Alemanha contra bombardeamentos em Gaza

Na capital alemã, o protesto foi convocado por um cidadão sob o lema "Sul Global Unido", no bairro multicultural de Kreuzberg.

"As forças de segurança estão no terreno com intérpretes e a verificar os veículos com altifalantes e os discursos antes e durante a manifestação, procurando conteúdo criminoso", disse a polícia, citada pela agência de notícias Efe.

Na sexta-feira, foram proibidas três manifestações de apoio à causa palestiniana ou de rejeição à ofensiva israelita, com a justificação de que era provável que nelas se iriam cometer delitos, o que tem sido uma prática habitual na capital alemã desde que o grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro.

Em Munique, no sul da Alemanha, mais de 5.000 pessoas percorreram a capital bávara em dois eventos diferentes para pedir um cessar-fogo imediato e mostrar solidariedade para com a população de Gaza.

As autoridades municipais não tentaram impedir os protestos, depois de um tribunal ter rejeitado uma proibição semelhante em meados deste mês, considerando que se tratava de uma medida desproporcional face aos incidentes registados até agora.

Berlim já viveu várias noites de tumultos no bairro de Neukölln, com forte presença árabe, envolvendo forças policiais, tendo sido registado o lançamento de dois `cocktails molotov` contra uma sinagoga.

Além dos protestos em várias cidades da Alemanha, realizaram-se hoje manifestações em Londres e em Paris, com milhares de pessoas nas ruas dessas duas capitais europeias, exigindo que Israel termine a sua ofensiva em Gaza.

Um total de 7.703 pessoas morreram em Gaza e 18.967 ficaram feridas pelos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, no dia 07 de outubro.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas. Também 229 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.