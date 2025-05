Médicos do Mundo acusa Israel de usar desnutrição aguda como arma de guerra

Após 18 meses de guerra, a Faixa de Gaza atingiu níveis de desnutrição "comparáveis aos observados em países que enfrentam crises humanitárias prolongadas que duram décadas, como Iémen ou Nigéria", disse a organização.

Num relatório baseado em dados de seis centros de saúde de Gaza, a MDM aponta uma ligação entre o aumento das taxas de desnutrição e a diminuição dos volumes de ajuda que entram no território palestiniano.

Em novembro, por exemplo, foi observado um pico de desnutrição infantil de 17%, período que coincide com uma redução significativa no fluxo de ajuda humanitária.

A ajuda entra principalmente por corredores humanitários entre a Faixa de Gaza e Israel.

O de Rafah, na fronteira com o Egito, está inoperante desde que a cidade foi capturada pelo exército israelita na primavera de 2024.

Os volumes de ajuda têm flutuado desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em 07 de outubro de 2023, mas as autoridades israelitas fecharam as travessias desde 2 de março para forçar o Hamas a libertar os reféns.

O gabinete de segurança israelita estima que há "atualmente comida suficiente" em Gaza.

Mas, no terreno, as organizações de ajuda denunciam uma situação dramática.

O Programa Alimentar Mundial (PAM), por exemplo, anunciou, a 25 de abril, que tinha "esgotado o stock".

"Não estamos a testemunhar uma crise humanitária, mas uma crise de humanidade e falência moral com o uso da fome como arma de guerra", disse Jean-François Corty, presidente do MDM.

Segundo a MDM, em abril de 2025, quase uma em cada quatro crianças e uma em cada cinco mulheres grávidas ou a amamentar estavam no limite ou haviam excedido o limite para desnutrição aguda.

Na segunda-feira, um relatório do IPC (Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar) -- resultado do trabalho de organizações não governamentais, instituições e agências especializadas da ONU -- concluiu que a Faixa de Gaza enfrenta "um risco crítico de fome", com 22% da população prestes a entrar numa situação "catastrófica".

Entre 01 de abril e 10 de maio, o consórcio, que classifica o nível de insegurança alimentar em cinco níveis, classificou 1,95 milhões de pessoas (93% do total) em situação de "crise" (nível 3) "ou pior", incluindo 925 mil no nível 4 (emergência) e 244 mil pessoas em situação de desastre (nível 5).