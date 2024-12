Médio Oriente. Último grande hospital no norte de Gaza foi desativado

, disse o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, num comunicado.O hospital teve de ser encerrado depois dos ataques do exército israelita às instalações.A agência de defesa civil de Gaza informou que Abu Safiyeh foi detido, acrescentando que o diretor da agência para o norte, Ahmed Hassan al-Kahlout, estava também entre os detidos., disse Mahmud Bassal, porta-voz da agência de defesa civil, à AFP.Na sexta-feira, o exército israelita confirmou ter lançado uma operação na área desse hospital, dizendo que a instalação de saúde era um “reduto importante para organizações terroristas”., avançou a OMS numa declaração no X.

Em resultado dos ataques, há 60 membros da equipa médica e 25 pacientes em estado crítico.







Depois de invadirem na sexta-feira o Hospital Kamal Adwan, um dos poucos hospitais parcialmente operacionais que restam no norte da Faixa de Gaza, e de incendiarem grande parte das suas instalações, as tropas israelitas detiveram quase todos os doentes, acompanhantes, deslocados e pessoal médico. Obrigaram-nos a caminhar até ao pátio de uma escola próxima, revistaram-nos e interrogaram-nos.



A maioria foi libertado, incluindo pessoal médico, mas desconhece-se o paradeiro do médico Husam Abu Safiya, que está há mais de dois meses na linha da frente a dirigir o hospital no meio de fortes ataques israelitas e a denunciar a violação do direito internacional na sequência dos ataques contra o sistema de saúde.



Durante a madrugada, Israel também bombardeou uma casa no campo de refugiados de Al Maghazi, no centro do enclave, matando pelo menos nove pessoas, todas membros da mesma família.