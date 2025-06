Missão marítima a Gaza. "Não vamos obedecer"

O brasileiro Thiago Ávila, um dos ativistas a bordo do Madlenn, garante que os tripulantes deste barco não vão obedecer a qualquer tentativa do exército israelita para os travar.O barco está nesta altura ao largo de Creta. A tripulação conta chegar a Gaza na segunda-feira. As autoridades israelitas já advertiram contra esta missão.





A bordo da embarcação estão 12 tripulantes, entre os quais a ativista pelo clima Greta Thunberg.Thiago Ávila contou à Antena 1 que, nas últimas três noites, o barco foi sobrevoado por vários. Ele conta que o Madleen atravessa os mares numa viagem humanitária, que conta com ajuda médica a mantimentos.