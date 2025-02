Mossad considera "ponto de viragem" ataque com pagers ao Hezbollah

"Esta operação marcou um ponto de viragem no norte (de Israel), durante o qual mudámos a situação em relação aos nossos inimigos", frisou David Barnea, durante um seminário em Telavive.

"Pode ser estabelecida uma ligação direta entre a operação de pager, a eliminação de (Hassan) Nasrallah e o acordo de cessar-fogo", sublinhou, referindo-se ao poderoso líder do movimento islamita armado morto num ataque israelita.

Para Barnea, o Hezbollah "sofreu um golpe devastador que quebrou o espírito da organização".

Em 17 e 18 de setembro, uma operação israelita detonou centenas de pagers e walkie-talkies utilizados pelos membros do Hezbollah nos subúrbios a sul de Beirute e no sul e leste do Líbano.

Segundo as autoridades libanesas, o ataque fez 39 mortos e milhares de feridos.

Em 27 de setembro, Hassan Nasrallah foi morto num grande bombardeamento israelita no sul de Beirute. Esta operação foi rapidamente seguida por uma ofensiva terrestre israelita contra os bastiões do Hezbollah no sul do Líbano.

Após dois meses de guerra aberta, Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo, pondo fim a mais de um ano de confrontos transfronteiriços.

O Hezbollah começou a disparar rockets contra Israel após o início da guerra, a 07 de outubro de 2023, entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, com o movimento libanês apoiado pelo Irão a dizer que o estava a fazer em apoio dos palestinianos.

Israel, no entanto, continua a manter a sua presença em cinco pontos estratégicos ao longo da fronteira do lado libanês.

Numa rara revelação das táticas do Mossad, Barnea forneceu novos detalhes sobre a operação do pager.

"Projetámos um método não convencional de ataque detonando um dispositivo que os agentes do Hezbollah transportavam sempre consigo", explicou.

"Quando a operação foi finalmente realizada, foram disparados dez vezes mais pagers", acrescentou, acrescentando que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha aprovado pessoalmente a operação.

Para Barnea, o "engano na guerra provou ser mais poderoso do que a força bruta".

No início de fevereiro, Netanyahu ofereceu ao Presidente norte-americano Donald Trump um pager dourado como lembrança da operação.