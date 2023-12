Navio de guerra britânico abate `drone` suspeito de ataque no Mar Vermelho

"A recente onda de ataques ilegais representa uma ameaça direta ao comércio internacional e à segurança marítima no Mar Vermelho", disse o responsável britânico na rede social X.

O episódio ocorreu numa altura em que as tensões crescem no Mar Vermelho, onde os rebeldes Huthis, próximos do Hamas, ameaçam o tráfego marítimo.

Durante o novo alegado ataque, "um míssil Sea Viper foi disparado e destruiu o aparelho", adiantou o ministro da Defesa britânico.

Os Huthis alertaram que terão como alvos navios que navegam ao largo da costa do Iémen e com ligações a Israel, em resposta à guerra entre o Hamas e Israel.

Nas últimas semanas, vários mísseis e `drones` foram abatidos por navios de guerra americanos e franceses que patrulhavam a área.

O Reino Unido anunciou no final de novembro o envio do contratorpedeiro HMS Diamond para o Golfo para responder às "preocupações crescentes" sobre a segurança das rotas comerciais marítimas na área.

A gigante marítima dinamarquesa Maersk ordenou na sexta-feira que os seus navios parassem de passar pelo estratégico estreito de Bab al-Mandab "até novo aviso" após novos ataques.

O armador alemão Hapag-Lloyd também anunciou na sexta-feira que suspendia as travessias dos navios porta-contentores no Mar Vermelho até pelo menos segunda-feira, após o ataque a um dos navios pelos Houthis.

Este movimento político-militar, que controla grande parte do Iémen, pertence, tal como o Hamas palestiniano e o Hezbollah libanês, ao que chamam de "eixo de resistência" contra Israel, apoiado pelo Irão.