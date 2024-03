Navio de ONG espanhola com ajuda humanitária aproxima-se de Gaza

As imagens captadas pelo jornalista da AFP mostram a forma característica do navio da ONG espanhola e da embarcação com ajuda humanitária que reboca desde o Chipre.

Segundo o portal especializado Vessel Finder, o navio está a menos de cinco quilómetros da costa.

Alguns habitantes de Gaza reuniram-se na costa para esperar pelo barco, segundo imagens da AFP.

A hora de chegada do navio e de desembarque da ajuda não foi comunicada pelas duas ONG responsáveis pela operação e nem pelas autoridades israelitas.

O navio da Open Arms deixou o porto cipriota de Larnaca na terça-feira com destino a Gaza, através de um corredor marítimo humanitário aberto a partir de Chipre.

A sua carga de 200 toneladas de alimentos (arroz, farinha, enlatados), fornecida pela ONG World Central Kitchen (WCK) - do `chef` norte-americano José Andrés e que corresponde a cerca de 300 mil refeições -, foi inspecionada em Larnaca pelas autoridades israelitas.

"Esperamos descarregar a ajuda assim que for possível atracar, mas muitos fatores influenciam esta complicada operação", disse na quinta-feira Erin Gore, diretora-geral da WCK, que coordena as equipas que estão em Gaza há vários dias e que construíram um cais flutuante para receber a ajuda humanitária.

Mas, de acordo com a ONU, o envio de ajuda por via marítima ou aérea não deve substituir a rota terrestre, que possibilita um envio maior de apoio humanitário à Gaza.