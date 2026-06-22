Navios sul-coreanos atravessam Ormuz durante diálogo entre EUA e Teerão

"Dois navios operados por companhias de navegação sul-coreanas, que aguardavam no interior do estreito de Ormuz, atravessaram a passagem e estão a navegar normalmente", afirmou o Ministério dos Oceanos sul-coreano, em comunicado.

O ministério não especificou a hora exata da travessia, embora tenha avisado que os navios "ainda não atravessaram completamente a zona de perigo", sem fornecer mais detalhes sobre o trânsito, as companhias de navegação ou os nomes dos navios, alegando motivos de segurança.

O ministério esclareceu que não há tripulantes sul-coreanos a bordo dos navios e que o destino final das embarcações não é a Coreia do Sul.

Esta é a primeira travessia de navios sul-coreanos desde a assinatura do memorando de entendimento entre os EUA e o Irão a 15 de junho, com o objetivo de pôr fim à guerra iniciada por Israel e Washington a 28 de fevereiro.

Dois navios sul-coreanos, um navio transportador de gás natural liquefeito e um petroleiro já tinham atravessado o estreito antes da assinatura do acordo.

O ministério confirmou que 22 navios operados pela Coreia do Sul permanecem no estreito de Ormuz, juntamente com 135 tripulantes sul-coreanos, 102 dos quais estão em navios sul-coreanos e os restantes em navios estrangeiros.

O anúncio sul-coreano surge horas depois de Teerão e Washington terem acordado uma "linha de comunicação" para garantir a segurança da passagem de embarcações comerciais pelo estreito de Ormuz, uma importante via navegável para o comércio global de petróleo.

"Foi estabelecida uma linha de comunicação entre as partes (...), a fim de evitar incidentes e problemas de comunicação, com o objetivo de garantir a passagem segura dos navios comerciais pelo estreito de Ormuz", explicaram os mediadores paquistaneses e cataris.

Teerão e Washington iniciaram no domingo as primeiras conversações na Suíça, mediadas pelo Paquistão e pelo Qatar, desde a assinatura, na semana passada, de um memorando de entendimento destinado a um fim duradouro das hostilidades no Médio Oriente.