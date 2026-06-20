Negociações entre EUA e Irão podem ser retomadas já este fim de semana

Jared Kushner também é esperado em Burgenstock, assim como o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.



O processo negocial deverá ainda contar com a presença de altos responsáveis do Paquistão e do Catar.



O Governo iraniano diz que está pronto para retomar a diplomacia, mas precisa de garantias dos EUA de que Israel vai cumprir com os termos do acordo para pôr fim à guerra.

