Mundo
Guerra no Médio Oriente
Negociações entre EUA e Irão podem ser retomadas já este fim de semana
A agência de notícias Axios revela que o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, está a caminho da Suíça.
Jared Kushner também é esperado em Burgenstock, assim como o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.
O processo negocial deverá ainda contar com a presença de altos responsáveis do Paquistão e do Catar.
O Governo iraniano diz que está pronto para retomar a diplomacia, mas precisa de garantias dos EUA de que Israel vai cumprir com os termos do acordo para pôr fim à guerra.
O processo negocial deverá ainda contar com a presença de altos responsáveis do Paquistão e do Catar.
O Governo iraniano diz que está pronto para retomar a diplomacia, mas precisa de garantias dos EUA de que Israel vai cumprir com os termos do acordo para pôr fim à guerra.