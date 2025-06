Netanyahu espera "várias vagas de ataques iranianos"

O primeiro-ministro israelita disse hoje esperar "várias vagas de ataques iranianos", em resposta aos ataques do exército contra instalações militares e nucleares do Irão, no início do dia.

"Esperamos ser expostos a várias vagas de ataques iranianos", disse Benjamin Netanyahu, numa declaração transmitida por vídeo.

Netanyahu adiantou ter dado ordens para atacar o programa nuclear iraniano em novembro de 2024 e que o plano inicial de Israel era realizar os ataques no final de abril deste ano, embora tenha sido adiado.

"A ordem surgiu logo após o assassínio do [líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan] Nasrallah", disse o chefe de governo israelita, na mesma mensagem.

Netanyahu não apresentou razões específicas para o atraso nos planos de ataque, embora os relatos dos meios de comunicação israelitas indiquem que as negociações entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano começaram em abril, precisamente quando, segundo o primeiro-ministro, Israel deveria realizar os seus ataques.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.