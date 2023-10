Netanyahu reúne-se com famílias de sequestrados em Gaza

As famílias de alguns dos 229 reféns fizeram um apelo urgente hoje para se reunirem com Netanyahu, bem como com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e os outros membros do gabinete de guerra.

O apelo das famílias foi feito por temerem pela segurança dos seus entes queridos quando se entrou numa nova fase da operação militar israelita em Gaza, com a intensificação dos bombardeamentos e a entrada por terra de forças de infantaria, com tanques e unidades mecanizadas.

A noite passada foi a pior desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, com bombardeamentos maciços contra os túneis e `bunkers` do grupo islamita na parte norte do enclave e a entrada de tropas terrestres.

Um total de 7.703 pessoas morreram em Gaza e 18.967 ficaram feridas pelos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, no dia 07 de outubro.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas. Também 229 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.