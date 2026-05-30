Mundo
Guerra no Médio Oriente
Nova onda de ataques. Israel ordena retirada de populações no sul do Líbano
Israel voltou a atacar o sul do Líbano na noite passada e emitiu novas ordens de retirada forçada das populações na região, que se encontram a norte do rio Litani, frente da invasão israelita do país até sexta-feira.
Houve ataques em três localidades na região de Tiro, no sul do Líbano na sexta-feira. Morreram onze pessoas, incluindo um socorrista e um cidadão sírio.
A notícia é avançada pelo Ministério da Saúde do Líbano, que denuncia "uma violação flagrante dos direitos humanos", apesar do cessar-fogo que entrou em vigor a 17 de abril.
Israel alega que os alvos são estruturas do Hezbollah pró-iraniano.
A notícia é avançada pelo Ministério da Saúde do Líbano, que denuncia "uma violação flagrante dos direitos humanos", apesar do cessar-fogo que entrou em vigor a 17 de abril.
Israel alega que os alvos são estruturas do Hezbollah pró-iraniano.
Este último ataque acontece em vésperas de negociações militares entre os dois países, nos Estados Unidos.
O primeiro-ministro israelita confirmou uma expansão das operações, após o recrudescimento dos ataques.
O porta-voz em árabe do Exército israelita, Avichai Adraee, ordenou aos residentes de seis localidades que se desloquem para “norte do rio Zahrani", situado 15 quilómetros a norte de Litani, após justificar a expansão das operações, acusando as milícias do Hezbollah de "romper o cessar-fogo".
O porta-voz em árabe do Exército israelita, Avichai Adraee, ordenou aos residentes de seis localidades que se desloquem para “norte do rio Zahrani", situado 15 quilómetros a norte de Litani, após justificar a expansão das operações, acusando as milícias do Hezbollah de "romper o cessar-fogo".
Benjamin Netanyahu tinha dito na terça-feira que Israel está a "intensificar" a ofensiva contra o Líbano, onde morreram mais de 3.000 pessoas desde o início de março, apesar das negociações em curso com o Governo libanês para tentar alcançar um acordo de paz.
C/Lusa