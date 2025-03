Oito trabalhadores humanitários morrem em ataque israelita em Gaza

A organização não-governamental britânica explicou que os trabalhadores morreram depois de os seus veículos terem sido atacados por soldados israelitas, num incidente que o Hamas classificou como uma "violação flagrante" do acordo de cessar-fogo com Israel, tratando-se do ataque mais letal desde a sua entrada em vigor, a 19 de janeiro.

No sábado, o Hamas tinha dado conta de nove mortos no ataque.

Por sua vez, o Exército israelita afirmou, através das suas redes sociais, ter atacado uma "célula terrorista" cujos membros operavam "sob a cobertura de jornalistas" na zona de Beit Lahia, utilizando um `drone` para perpetrar ataques terroristas contra as tropas.

Segundo o Exército, esse `drone` teria sido usado sistematicamente pela Jihad Islâmica.

A organização humanitária negou as acusações de que os membros da sua equipa fossem terroristas e, segundo afirmou à cadeia pública britânica o fundador e presidente da Fundação al-Khair, Qasim Rashid Ahmad, os trabalhadores estavam na zona para instalar tendas e documentar a operação para a promoção da ONG.

Ahmad assegurou à BBC que os operadores de câmara foram atingidos ao regressar ao carro, enquanto os restantes colegas foram alvo de um ataque de `drone` israelita que os seguiu quando se dirigiam para o segundo veículo da fundação.

O editor de vídeo Bilal Abu Matar e os operadores de câmara Mahmoud al-Sarraj, Bilal Aqila e Mahmoud Asleem foram identificados como vítimas do ataque, segundo o Sindicato de Jornalistas Palestinianos, que confirmou à agência noticiosa espanhola EFE que pelo menos quatro dos nove palestinianos mortos eram profissionais da comunicação social.

Apesar do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em vigor desde 19 de janeiro de 2025, e enquanto prosseguem as negociações indiretas entre o Hamas e Israel para a sua prorrogação, cerca de uma centena de palestinianos morreu em ataques israelitas quase diários, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas.

Segundo uma contagem feita em fevereiro pelo Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), pelo menos 83 profissionais palestinianos foram mortos em Gaza em 2024 pelos militares israelitas.

Em outubro de 2024, os Repórteres Sem Fronteiras (RSF) noticiaram que mais de 140 jornalistas foram mortos em Gaza pelo Exército israelita desde o ataque do Hamas a 07 de outubro de 2003, em Israel, que desencadeou a guerra.