OMI propõe criação de corredor humanitário no estreito de Ormuz

"Estou pronto para começar a trabalhar imediatamente nas negociações destinadas a estabelecer um corredor humanitário para evacuar todos os navios e marítimos retidos", afirmou o secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez, no final de uma sessão extraordinária de dois dias do Conselho da OMI que terminou hoje em Londres.

Mas, acrescentou, "para que isso se concretize, precisarei da compreensão, do empenho e, acima de tudo, de ações concretas por parte de todos os países envolvidos, bem como do setor e das agências relevantes da ONU".

A OMI, agência da ONU responsável pela segurança marítima, estima que 20 mil tripulantes estão atualmente a bordo de 3.200 navios retidos no Golfo Pérsico devido à insegurança no estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão em retaliação aos ataques norte-americanos e israelitas.