ONG israelitas pedem fim de "deslocamento forçado" de palestinianos na Cisjordânia

Essas ONG pedem também a "paragem do deslocamento forçado de palestinianos das suas terras", que se agravou nas últimas semanas.

"Apelamos à comunidade internacional para que atue urgentemente para parar a onda de violência dos colonos apoiada pelo Estado que está a levar ao deslocamento forçado de comunidades palestinianas na Cisjordânia", afirmaram estas organizações, incluindo Amnistia Internacional, Associação pelos Direitos Civis em Israel, Betselem e Combatentes pela Paz.

As cerca de 30 ONG dizem que desde que eclodiu a guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas em Gaza, em 07 de outubro, a violência dos colonos israelitas contra os palestinianos na Cisjordânia aumentou muito e os seus ataques às comunidades agrícolas palestinianas levaram ao deslocamento forçado de famílias em pelo menos 10 cidades.

Nas últimas três semanas, desde o início do conflito, "os colonos têm explorado a falta de atenção pública à Cisjordânia e a atmosfera geral de raiva contra os palestinianos para intensificar a sua campanha de ataques violentos, numa tentativa de forçar o deslocamento de comunidades palestinianas", afirmam as ONG.

"Neste período, pelo menos 13 comunidades pastoris foram deslocadas" e "muitas mais correm o risco de serem forçadas a fugir nos próximos dias se não forem tomadas medidas imediatas", alertam.

Denunciam também que o atual Governo israelita de Benjamin Netanyahu, com parceiros de extrema-direita pró colonatos, "apoia" os ataques dos colonos "e nada faz para parar a sua violência".

"Os ministros do Governo e outros responsáveis apoiam a violência e, em muitos casos, o Exército israelita está presente ou mesmo envolvido na violência, incluindo em incidentes em que os colonos mataram palestinianos", referem.

Desde que a guerra começou em 07 de outubro, estima-se que os colonos tenham matado cerca de sete palestinianos na Cisjordânia e as ONG dizem que tem havido "um número crescente de incidentes em que foi documentado que colonos atacaram usando uniformes militares e armas fornecidas pelo Governo".

Perante isto, as ONG defendem que "a única forma de acabar" com esta dinâmica no território da Cisjordânia "é uma intervenção clara, forte e direta da comunidade internacional".

Israel assumiu o controlo da Cisjordânia em 1967 e, desde então, mantém um longo regime de ocupação militar e colonização do território palestiniano.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, principalmente civil, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.

Desde o início da guerra, mais de 8.000 pessoas morreram em Gaza, devido aos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamita palestiniano Hamas.