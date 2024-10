ONU condena danos civis nos ataques israelitas contra organização do Hezbollah

"Condenamos o bombardeamento massivo israelita de várias áreas urbanas e residenciais (...) que, segundo o exército israelita, teve como alvo instalações afiliadas à associação financeira Al-Qard al-Hassan", declarou a entidade da ONU em comunicado.

O Alto Comissariado acrescentou que estes ataques causaram "danos consideráveis ??em instalações civis", incluindo "propriedades residenciais, infraestruturas civis e instalações comerciais".

O Exército israelita informou hoje que atingiu quase 30 alvos ligados à organização Al-Qard al-Hassan.

Os ataques desencadearam "pânico indescritível e uma nova onda de deslocações entre os habitantes destas zonas", lamentou o Alto Comissariado.

"O direito internacional humanitário deve ser sempre respeitado. Os civis e as infraestruturas civis não são um alvo", afirmou ainda a entidade, apelando para um cessar-fogo.

Sujeito a sanções norte-americanas, o grupo Al-Qard al-Hassan é uma instituição financeira que concede microcréditos no Líbano, onde o sistema bancário entrou em colapso.

A organização faz parte da rede de associações, escolas e hospitais que fortaleceram a popularidade do Hezbollah nos seus bastiões nos subúrbios do sul de Beirute, e no sul e no leste do Líbano.

Em 23 de setembro, Israel lançou uma campanha massiva de bombardeamentos aéreos contra bastiões do Hezbollah em todo o país, após quase um ano de violência transfronteiriça com o movimento xiita aliado do Irão.