ONU denuncia "desaparecimentos forçados" de palestinianos em pontos de distribuição

Numa declaração conjunta, os sete especialistas em direitos humanos afirmaram ter recebido informações de que várias pessoas, incluindo uma criança, tinham desaparecido depois de terem visitado os locais de distribuição de ajuda em Rafah, sul da Faixa de Gaza, o que classificaram como um "crime hediondo".

O exército israelita terá estado "diretamente envolvido nos desaparecimentos forçados de pessoas que procuravam ajuda", acrescentaram.

A Fundação Humanitária de Gaza (FHG), uma estrutura apoiada pelos Estados Unidos e Israel, respondeu prontamente afirmando que "não há provas de desaparecimentos forçados" nos locais onde prestam ajuda.

"Estamos a operar numa zona de guerra onde existem sérias alegações contra todas as partes que operam fora das nossas instalações. Mas dentro das instalações da FHG, não há provas de desaparecimentos forçados", afirmou a fundação num comunicado enviado à agência de notícias francesa France-Presse (AFP).

Centenas de pessoas têm morrido em pontos de distribuição de ajuda geridos pela FHG, que tem sido considerada uma armadilha a céu aberto e alvo de críticas da ONU.