ONU diz que 24 mil toneladas de ajuda entraram em Gaza desde cessar-fogo

Segundo o coordenador especial adjunto das Nações Unidas para os territórios palestinianos, Ramiz Alakbarov, embora o volume de ajuda tenha aumentado significativamente desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro, as equipas humanitárias continuam a enfrentar falta de financiamento e dificuldades de coordenação com Israel.

"Desde o cessar-fogo, conseguimos fazer entrar mais de 24 mil toneladas de ajuda por todos os pontos de passagem e retomámos as distribuições tanto a nível comunitário como familiar", garantiu Alakbarov.

Por seu lado, Samer AbdelJaber, diretor do Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU para o Médio Oriente, indicou que, em 20 dias, o organismo conseguiu "recolher cerca de 20 mil toneladas de alimentos" para distribuir em Gaza.

Na Faixa de Gaza, cercada por Israel e mergulhada numa crise humanitária, o receio de um recomeço da guerra continua a assombrar os habitantes, exaustos e em constante luta para obter água e alimentos.

Apesar de tudo, os saques a comboios humanitários diminuíram consideravelmente, o que tem facilitado a distribuição, precisou Ramiz Alakbarov.

"A implementação do plano [de cessar-fogo] norte-americano em 20 pontos continua a ser central e a condição necessária para que possamos fornecer ajuda humanitária de forma plena", acrescentou.

Alakbarov apelou ainda a Israel para que autorize as organizações não-governamentais a participar na distribuição de ajuda em Gaza.

"O persistente problema do registo das organizações não-governamentais continua a atrasar as operações", lamentou, sublinhando o papel "essencial" de todas as instituições nacionais e internacionais.

"A boa notícia é que, graças ao cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, conseguimos fazer chegar muito mais ajuda a Gaza do que antes", comentou, numa mensagem em vídeo, o chefe das operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher.

"É um verdadeiro progresso, mas é uma gota de água no oceano. É apenas o início do que precisamos de fazer", insistiu, salientando que apenas um terço do apelo humanitário de 4.000 milhões de dólares (3.460 milhões de euros) para 2025 foi financiado até agora.