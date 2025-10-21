ONU pede para se evitar dar o cessar-fogo em Gaza como dado adquirido 

"Cada dia é uma prova", afirmou Lazzarini numa intervenção no fórum de diálogo World in Progress (WIP, `Mundo em Progresso`), promovido pelo Grupo PRISA e que termina hoje em Barcelona.

"Dia após dia, o cessar-fogo continua a consolidar-se. Houve muitas ocasiões em que poderia ter colapsado, mas isso não aconteceu. [...] Os garantes, a começar pelos Estados Unidos, devem manter-se plenamente empenhados para que o plano de paz seja bem-sucedido", acrescentou, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O economista e diplomata suíço-italiano, de 61 anos, citado num artigo assinado pela jornalista da EFE Marta Garde, sublinhou que a cessação das hostilidades permite agora responder às necessidades mais prementes da população de Gaza.

"As pessoas estão muito preocupadas porque o inverno aproxima-se, vai estar muito frio e não têm onde se abrigar. Por isso, há hoje uma corrida contra o tempo para encontrar alimentos e garantir acesso a cuidados médicos primários, mas também para encontrar um refúgio adequado", referiu.

A ofensiva israelita sobre Gaza, nos últimos dois anos, terá um impacto "duradouro e traumático" nos habitantes do território.

"Esta é uma das razões pelas quais o compromisso a longo prazo da comunidade internacional é tão importante", defendeu.

Na segunda-feira, na rede social X, Lazzarini denunciou que desde o início da guerra, só nos diferentes incidentes que afetaram 300 instalações da UNRWA, morreram mais de 800 pessoas, entre funcionários e civis, e quase 2.600 ficaram feridas.

No domingo, quatro pessoas morreram após o bombardeamento israelita de uma escola da UNRWA convertida em abrigo no campo de refugiados de Nuseirat.

No total, cerca de 370 funcionários da agência morreram, grande parte das suas instalações foi danificada ou completamente destruída e a organização tem sido, nas suas palavras, "alvo de um feroz ataque político, de uma intensa campanha de desinformação com o objetivo de a desmantelar".

Neste conflito, segundo resumiu Lazzarini, "todas as linhas vermelhas possíveis foram ultrapassadas".

"Isto minou o direito internacional. Praticamente fez com que o direito internacional humanitário, incluindo as Convenções de Genebra, perdesse relevância. Também alimentou a crescente divisão entre o Sul e o Norte globais, onde o Sul acredita que o direito internacional humanitário perdeu a sua dimensão universal. Acredito sinceramente que devemos reafirmar a primazia do direito internacional", argumentou.

Com três décadas de experiência humanitária internacional, Lazzarini sublinhou que o que aconteceu em Gaza foi a pior experiência da sua carreira.

"Nunca vi tamanho desprezo e descarada indiferença pelo valor da vida humana e tudo aconteceu à vista de todos, 24 horas por dia, através das redes sociais", notou.

O principal desafio agora, acrescentou, é consolidar o cessar-fogo assinado este mês no Egito, "restaurar a esperança num futuro melhor para as pessoas em Gaza" e garantir que a comunidade internacional mantenha o seu compromisso com a recuperação do enclave palestiniano.

O representante da UNRWA considera que "a questão fundamental para construir a confiança necessária é a da governação e da segurança em Gaza".

Lazzarini defende também a necessidade de uma mudança de liderança tanto em Israel como na Palestina e recorda a importância de não esquecer a solução dos dois Estados, um palestiniano e outro israelita.

"É uma direção na qual devemos avançar. É importante manter viva a aspiração de autodeterminação para os palestinianos", concluiu.