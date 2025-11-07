ONU pede respeito por cessar-fogo após ataques israelitas no Líbano

"Instamos mais uma vez as partes a respeitarem a cessação das hostilidades e a absterem-se de qualquer ato ou atividade que possa pôr em risco a população civil", disse na quinta-feira Farhan Haq, porta-voz de Guterres.

O exército israelita anunciou ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, após o grupo xiita reivindicar o direito à defesa e rejeitar negociações entre Beirute e Telavive.

De acordo com o Ministério da Saúde libanês, os ataques aéreos fizeram pelo menos um morto e oito feridos na cidade de Tora.

O porta-voz de António Guterres confirmou que a ONU recebeu "relatos de ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, incluindo na área de operações" da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

Num outro comunicado, a FINUL, que termina o mandato em 2026, após quase cinco décadas no terreno, exigiu que Israel "cesse imediatamente" os ataques realizados no Líbano e alertou que poderiam "comprometer o progresso arduamente conquistado".

O Presidente libanês, Joseph Aoun, acusou Israel de responder com agressão à sua disponibilidade para negociações.

"Quanto mais o Líbano expressa a sua disponibilidade para negociações pacíficas, a fim de resolver as questões pendentes com Israel, mais Israel continua a sua agressão contra a soberania libanesa", criticou o dirigente libanês.

Por sua vez, o exército libanês afirmou que estes ataques fazem parte de "uma continuação da estratégia destrutiva de Israel", com o objetivo de "minar a estabilidade do Líbano, ampliar a devastação no sul [do país], perpetuar a guerra e manter a ameaça contra civis", além de impedir a conclusão do destacamento de tropas libanesas para a região da fronteira entre os dois países.

Nesse sentido, sublinhou "uma estreita coordenação" com a FINUL, com a qual mantém uma relação caracterizada por um "elevado grau de confiança e cooperação".

Os militares israelitas reivindicaram ataques contra depósitos de armas e instalações da Força Radwan, unidade de elite do grupo xiita, que anteriormente tinha declarado o seu "direito legítimo" à defesa e oposição a negociações diretas entre Beirute e Telavive.

Numa carta aberta à população e líderes libaneses, o Hezbollah justifica a recusa do diálogo com a a alegada tentativa de Israel de arrastar o Líbano para um acordo que "não serve o interesse nacional".

O Hezbollah integra o chamado eixo da resistência apoiado por Teerão e envolveu-se em hostilidades militares com Israel, logo após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, em apoio do aliado palestiniano Hamas.