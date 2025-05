Operação da Mossad na Síria recupera 2.500 documentos de espião Eli Cohen

Em comunicado, o gabinete do chefe do Governo indicou que o acervo recuperado "educará gerações" e expressa "o incansável compromisso com o regresso de todas as pessoas desaparecidas", prisioneiros de guerra e reféns.

"Vamos continuar a trabalhar para localizar e devolver todos os desaparecidos, os mortos e os sequestrados", destacou o responsável da Mossad, David Barnea, numa alusão aos reféns em posse do grupo islamita palestiniano Hamas desde o seu ataque em 07 de outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza.

Entre os itens recuperados pelo serviço israelita de informações externas estão cartas escritas à mão por Cohen à sua família, provas de comunicações entre o espião e altos funcionários sírios, e fotos captadas durante os anos que passou dissimulado no país árabe.

A coleção inclui ainda vários pertences pessoais do espião, incluindo as chaves do seu apartamento em Damasco, que foram confiscadas pelos serviços de informações sírios após a sua detenção.

O testamento original de Cohen, escrito poucas horas antes da sua execução por enforcamento, foi também recuperado.

Estes milhares de objetos compõem todo o arquivo sírio sobre Eli Cohen, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, no anúncio que coincide com o 60.º aniversário da execução de Cohen.

O espião israelita infiltrou-se nos mais altos escalões da política síria nos anos que antecederam a Guerra dos Seis Dias em 1967.

Foi julgado pelo Governo sírio por espionagem e executado em 18 de maio de 1965.

Interpretado pelo ator britânico Sacha Baron Cohen na série "The Spy", Eli Cohen é visto como um herói em Israel.

"É uma lenda. Com o passar do tempo, emergiu como o maior agente secreto da história do país, cujo heroísmo e ações contribuíram para a vitória histórica na Guerra dos Seis Dias", comentou Netanyahu no comunicado.

Sessenta anos após o seu enforcamento, Israel ainda procura recuperar os restos mortais do seu espião, cujo paradeiro continua a ser alvo de vários rumores.

No verão de 2018, os serviços de informação israelitas confirmaram que tinham recuperado o seu relógio num "país inimigo".

Na semana passada, Israel anunciou que tinha repatriado, durante uma "operação especial" realizada no coração da Síria, o corpo de um dos seus soldados mortos no Líbano em 1982.

Desde a queda do Presidente sírio, Bashar al-Assad, deposto em 08 de dezembro passado por uma coligação de rebeldes, Israel tem levado a cabo centenas de ataques em território sírio visando instalações militares e mantém forças terrestres no sul do país vizinho.

Israel alega que pretende impedir que o arsenal do anterior regime caia nas mãos das novas autoridades dominadas por grupos islamitas.